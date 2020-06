Uitbater ijssalon waarschuwt voor oplichters: “Al 2 keer geprobeerd bij mij”

Gent - Maxim Quintelier, zaakvoerder van Cremerie Gérard wil zijn Gentse collega’s waarschuwen voor oplichters. De afgelopen week werd hij al twee keer geconfronteerd hiermee. “Ze doen het met een gekende truc”, zegt hij.

“Ik zou graag mijn collega’s in Gent waarschuwen”, zegt Maxim die een ijssalon uitbaat in de Limburgstraat, aan de Sint-Baafskathedraal. Deze week probeerde al twee personen hem op te lichten. “Ze doen het met een gekende truc”, zegt hij. “Ze plaatsen een kleine bestelling, bijvoorbeeld een espresso en ze leggen meteen een briefje van 20 of 50 euro op de toonbank. Terwijl je de koffie maakt zijn ze zeer druk in de weer en vragen ze allerlei dingen.”

Wanneer Maxim dan wil afrekenen en hun briefje pakt, stellen ze de vraag voor kleingeld of ander cash geld terug te krijgen. “Ze leggen gedurende deze vraag ook hun hand op hun briefje”, zegt Maxim. “Terwijl je dan aan het teruggeven bent en afgeleid door hun speciale wensen om geld terug te krijgen steken ze hun eigen geldbriefje terug in hun zak en beweren dat jij dit al hebt”. Gelukkig wist Maxim beter. “Toen ik wees naar mijn camera bij de kassa en ik aantoonde dat er nog geen enkel briefje van 50 euro in mijn kassa had, maakte hij zich vlug uit de voeten”. Mocht je toch geconfronteerd worden met oplichters, neem je best zo snel mogelijk contact op met de politie.