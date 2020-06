Portugees gerecht verhoort opnieuw getuigen in zaak Maddie McCann

Het Portugese gerecht is momenteel bezig met het verhoren van getuigen in het onderzoek naar de verdwijning in 2007 van Madeleine McCann. Het onderzoek werd opnieuw opgestart nadat de Duitse politie bekendmaakte dat ze een nieuwe verdachte heeft geïdentificeerd. Het gaat om een 43-jarige Duitser die momenteel in de cel zit voor andere feiten.

“Het onderzoek gaat door met lopende procedures en meer in het bijzonder met het horen van getuigen”, zei een officier van justitie van de regio Faro woensdagavond in een verklaring. Hij voegde daar aan toe dat dit gebeurt in samenwerking met de Britse en Duitse autoriteiten.

In een ander persbericht bevestigde de Portugese gerechtelijke politie dat “elementen de mogelijke tussenkomst van een Duits staatsburger”, van “43 jaar oud, met criminele geschiedenis”, die tussen 1996 en 2007 in Portugal woonde, lijken aan te tonen.

Oproep tot getuigen

De Duitse politie maakte woensdag bekend dat ze een onderzoek voert naar een nieuwe verdachte in de mysterieuze verdwijningszaak. Het gaat om een 43-jarige Duitser. De man heeft al meerdere veroordelingen opgelopen voor seksueel misbruik van kinderen en zit nu “in een andere zaak” een lange celstraf uit.

Hij heeft tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Algarve geleefd, onder andere enkele jaren in een huis tussen Lagos en Praia da Luz. Hij had toen in de regio meerdere gelegenheidsjobs, onder meer in het restaurantwezen, aldus de Duitse federale politie.

Er zijn ook aanwijzingen dat de man aan geld geraakte door misdaden te plegen, onder andere door inbraken in hotelcomplexen en vakantie-appartementen, plus drugshandel. De Duitse politie heeft een oproep tot getuigen gelanceerd, meer bepaald over twee voertuigen en twee telefoonnummers die de man gebruikte.

“We willen gewoon weten wat er gebeurd is”

In een verklaring van de Britse politie “verwelkomden” de ouders van Maddie de nieuwe oproep voor getuigen. Hun woordvoerder Clarence Mitchell zei op de BBC: “Ze willen gewoon weten wat er met hun dochter is gebeurd. De waarheid achterhalen en de daders voor het gerecht brengen. Ze hebben de hoop om haar levend terug te vinden niet opgegeven, ondanks de tijd die is verstreken. (...) Maar ze zijn realistisch en ze zeggen dat, ongeacht de uitkomst van deze oproep tot getuigen (... ), ze het moeten weten om vrede te vinden.”

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve die haar ouders hadden gehuurd. De vader en de moeder zaten toen met zeven Britse vakantievrienden wat verderop te dineren.

Haar verdwijning, die wereldwijd krantenkoppen haalde en waarin ook het ouderpaar een tijd werd verdacht, is ondanks speurwerk van de Portugese en Britse politie nog steeds niet opgelost.