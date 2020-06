PSV-verdediger Dumfries traint tot 10 juni apart wegens deelname racismeprotest

Denzel Dumfries doet bij PSV tot en met 10 juni, wanneer de laatste training gepland staat, niet mee aan de groepstrainingen. De 24-jarige verdediger traint individueel, omdat hij woensdag in Rotterdam heeft deelgenomen aan een demonstratie tegen racisme.

“Niet alle aanwezigen daar hielden zich aan de noodverordening die is uitgevaardigd in verband met corona”, meldt PSV in een verklaring. “Hoewel de voetballer persoonlijk alle veiligheidsvoorschriften in verband met corona respecteerde, achten hij en PSV het verstandig om geen risico’s te nemen.”

Dumfries maakte zijn deelname aan de demonstratie in Rotterdam zelf kenbaar via Instagram. “Hier staat een trotse zwarte man, die trots is op zijn huidskleur. Een man die zich een weg naar boven vocht en racistische opmerkingen tegen hem overwonnen heeft en hier nog steeds dagelijks mee geconfronteerd wordt. Ik sta daarboven”, schreef hij bij een foto waarop hijzelf te zien was met een mondmasker. “Ik sta hier voor mijn medemens die dagelijks met dezelfde zaken te maken heeft. Voor degenen die die diepgewortelde pijn ook voelen, degenen die de pijn begrijpen.”

Memphis Depay liet zich ook zien in Rotterdam, evenals maandag in Amsterdam.