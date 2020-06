Het gaat eindelijk regenen, maar euforisch moeten we niet van worden: “Het watertekort gaan we de komende jaren niet inhalen”

Op heel wat plaatsen in ons land is het donderdag aan het regenen. Ook de komende dagen wordt er neerslag voorspeld. Goed nieuws in tijden van droogte, denk je dan. “Maar dit is lang niet genoeg”, zet weerman Frank Deboosere ons weer met onze voeten op de (kurkdroge) grond.

De weersvoorspellingen wijzen op natte dagen, een groot contrast met de droogte en hitte van de voorbije weken. “Zeker morgen (vrijdag, nvdr.) kunnen er lokaal heel ferme plensbuien zijn”, zegt weerman Frank Deboosere. “En voorts zullen we tot en met midden volgende week rekening moeten houden met lichte neerslag en een lokale stevige bui.”

Tot het eind van het weekend mogen we ons verwachten aan 10 tot 20 millimeter neerslag in laag- en midden-België en 20 tot 40 millimeter in hoog-België, zegt weerman David Dehenauw. “Lokaal kan dat wel afwijken natuurlijk, dit zijn gemiddelden.”

Wateroverlast

Die afwijkingen zijn moeilijk te voorspellen. Lokaal kunnen ze dus met overlast gepaard gaan als de bodem en de riolering al die regen niet verwerkt krijgen.

“Typisch aan zomerse neerslag is dat er heel veel valt op korte tijd en heel lokaal”, zegt Deboosere. Niet wat we nodig hebben om de grondwaterstanden aan te vullen en de droogte van de voorbije weken te counteren, en volgens Deboosere ook “lang niet genoeg”. “De grond is al zo droog en de bodem is bikkelhard. Zeker als daar die grote hoeveelheden op vallen, kan de neerslag niet doordringen en wordt die heel oppervlakkig afgevoerd. Bovendien is Vlaanderen heel hard verhard, gebetonneerd en geasfalteerd, wat ook niet goed is om water te laten doordringen tot de bodem.”

Ook Dehenauw denkt niet dat we genoeg neerslag gaan krijgen om de droogte te compenseren. “Het tekort is 360 millimeter. Dus dit gaat het probleem echt niet oplossen. We schakelen wel over op wisselvallig weer, maar de komende jaren zal het tekort niet ingehaald worden.”

Volgens Deboosere is de oplossing om watertekort in de toekomst te vermijden dat het water beter opgevangen wordt. “We mogen niet meer zoals vroeger proberen om zo snel mogelijk van dat water af te zijn. We zouden het net allemaal moeten bijhouden.”

