Antwerpen wil 83 procent binnenstad voetgangervriendelijk maken

Vanaf 2024 moet 83 procent van de straten in de Antwerpse binnenstad voetgangerszone of autoluwe zone worden. Dat heeft schepen voor mobiliteit Koen Kennis aangekondigd. In de binnenstad zal ook bewonersparkeren ingevoerd worden.

In de binnenstad van Antwerpen ligt meer dan 73 kilometer aan straten. 13 procent daarvan is momenteel woonerf, waar auto’s maximaal 20 kilometer per uur mogen rijden. 28 procent is autovrij of autoluw, waar slechts zeer beperkt gemotoriseerd verkeer mag rijden. Tegen 2024 zal daar door de geplande heraanleg van straten tot 16 procent woonerf en 29 procent autovrije of autoluwe zone bijkomen. Vervolgens streeft de stad na 2024 naar 83 procent voetgangervriendelijk gebied.

“Nu de winkels, cafés en restaurants heropenen en reizen opnieuw mogelijk wordt, onderzoeken we waar we een tandje bij kunnen steken om Antwerpen nog wandelvriendelijker te maken”, zegt schepen Kennis (N-VA). “We bekijken hierbij de volledige 16de-eeuwse binnenstad. Zowel bewoners en bezoekers gaan hier hun voordeel bij doen.”

Bewonersparkeren invoeren

Volgens Paul Cordy, districtsburgemeester van Antwerpen, is langzaam verkeer afgestemd op de voetganger vanzelfsprekend in een middeleeuws stratenpatroon als dat in Antwerpen. “Met de aanleg van woonerven geven we die voetganger prioriteit, maar houden we de straten ook toegankelijk voor de bewoner die zich met fiets of wagen moet verplaatsen.”

In het volledige gebied afgebakend door de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien, de Kasteelpleinstraat, de Kronenburgstraat en de Scheldestraat zal bewonersparkeren ingevoerd worden. Parkeerplaatsen zijn dan enkel beschikbaar voor bewoners, bezoekers van bewoners en vergunninghouders zoals mantelzorgers, zorgverstrekkers en klusjesmannen. Bezoekers die met de auto komen, zullen via parkeerlussen naar de publieke parkings geleid worden.