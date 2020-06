Pesticide dicamba mag niet meer verkocht worden in VS

Bayer heeft nog niet veel plezier beleefd aan de overname van Monsanto. Na de problemen met de onkruidverdelger glyfosaat, ligt ook het middel dicamba onder vuur. De verkoop ervan is nu verboden in de Verenigde Staten.

Een rechter in San Francisco heeft de vergunning voor dicamba ingetrokken, omdat volgens de rechtbank de milieubeschermingsautoriteit (EPA) de risico’s van het product verkeerd heeft ingeschat. De onkruidverdelger wordt door Bayer verkocht onder de merknaam “XtendiMax”, maar ook concurrent BASF ziet de verkoop van “Engenia” nu verboden, net als de bedrijven Corteva en Syngenta.

De Duitse chemiebedrijven onderzoeken welke stappen ze kunnen ondernemen tegen het vonnis. “Afhankelijk van de maatregelen van EPA en of het vonnis met succes aangevochten wordt, is het voor ons van belang om de gevolgen voor onze klanten in de VS dit seizoen zo klein mogelijk te houden”, verklaarde Bayer donderdag. Welke financiële impact de beslissing heeft, is niet duidelijk.

Amerikaanse boeren mogen dicamba niet meer gebruiken, ook al hebben ze misschien al veel geld uitgegeven aan zaden die er resistent tegen zijn. Naast de verkoop van onkruidverdelgers verdienen landbouwgroepen ook geld met soja-, katoen- en maïszaden die resistent zijn tegen herbiciden, en dus kunnen worden toegepast op velden die zijn behandeld met dicamba of glyfosaat.

Schadevergoeding van 265 miljoen dollar

Zo verlengde de EPA de vergunning voor de dicamba-producten pas eind 2018, kort voordat de oude goedkeuring afliep. Het middel haalde destijds negatieve krantenkoppen omdat de wind het op aangrenzende velden blies waar planten werden gekweekt die niet immuun waren. Veel boeren eisten compensatie. In februari 2020 veroordeelde een Amerikaanse jury Bayer en BASF tot het betalen van een schadevergoeding van 265 miljoen dollar aan een perzikboer uit Missouri. De twee chemiegroepen tekenden beroep aan.

De goedkeuring voor dicamba liep normaal eind dit jaar af, maar er was wel al een goedkeuringsprocedure hangende voor de volgende jaren.