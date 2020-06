‘Zakenman’ die doodgeschoten werd in Athene blijkt drugssmokkelaar die centrale rol speelde in Antwerpse cocaïnehandel

Antwerpen -

De Belgische 'zakenman' die vrijdag met twee kogels in het hoofd werd afgemaakt in de Griekse hoofdstad Athene, is drugssmokkelaar Kristof Waegeman (47). Waegeman speelde een centrale rol in een aantal grote Antwerpse drugsdossiers en moest nog een straf van 12 jaar uitzitten wegens cocaïnesmokkel.