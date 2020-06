Aardverschuiving vaagt deel van Noors vissersdorp van de kaart: “Ik heb moeten rennen voor mijn leven”

Een Noorse kustgemeente is woensdag voor een deel van de kaart verdwenen door een aardverschuiving en de daaropvolgende modderstroom, veroorzaakt door hevige regenval. Een achttal huizen belandde in zee. De hulpdiensten startten na de eerste melding van de aardverschuiving een reddingsoperatie. Als bij wonder vielen er geen gewonden. Een inwoner van Alta kon alles filmen: “Ik heb moeten rennen voor mijn leven.”