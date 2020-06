Koningin Mathilde op bezoek bij vereniging voor jeugdhulp

Koningin Mathilde is donderdagochtend op bezoek geweest bij een vereniging voor jeugdhulp in Houtain-la-Val in Wallonië.

De koningin bezocht het terrein van vzw Amarrage en sprak er met de jongeren en de begeleiders. De organisatie vangt kinderen op tussen 3 en 18 jaar oud die daar door de autoriteiten zijn geplaatst.

“Het is een grote eer om de koningin vandaag te mogen ontvangen. Het is een mooie erkenning voor de werknemers in de sector van de jeugdhulp, die vaak worden vergeten”, aldus Thierry Verdeyen, de directeur van de organisatie.

Tijdens de ontmoeting was de koningin vooral geïnteresseerd in de impact van de coronacrisis en de beperkingen op hun dagelijks leven.