Nieuwe huiszoekingen in ontvoeringszaak 13-jarige jongen uit Genk

Er vinden verschillende nieuwe huiszoekingen plaats in kader van het onderzoek naar de gijzelingen van de 13-jarige jongen uit Genk. Speurders onderzochten onder meer het huis van de ouders van Khalid Bouloudo, hoofdverdachte in de ontvoeringszaak.

In de nacht van 20 op 21 april werd de jongen van de Genkse familie T. vanuit zijn ouderlijke woning door gemaskerde en zwaar gewapende daders meegenomen. Daarna hadden veelvuldige contacten plaats tussen de ontvoerders en de familie om miljoenen euro losgeld te eisen. Na betaling van minstens een deel van het gevraagd losgeld stond de jongen vorige week kort na middernacht weer op de stoep van zijn ouderlijke huis.

De onderzoeksrechter in Hasselt hield zes verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de gijzeling van de jongen. Een van de verdachten is de 45-jarige Khalid Bouloudo, een moslimextremist uit Maaseik, die eerder veroordeeld was voor het ronselen van Syriëstrijders. Donderdagochtend vond een huiszoeking plaats in het huis van zijn ouders in Maaseik. De ouders van Bouloudo zitten op dit ogenblik nog in Marokko. Waarom de speurders in hun huis binnenvielen, is nog niet duidelijk.