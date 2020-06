Cristiano Ronaldo is nóg wat rijker geworden in coronatijden, maar traint als een beest voor herstart Serie A: “Vier uur vroeger op training’

Eind deze maand wordt er normaal gezien weer gevoetbald in Italië, waar de Serie A al sinds 9 maart stilligt door toedoen van het coronavirus. Met Juventus, Lazio en Inter maken nog drie teams kans op de titel. Cristiano Ronaldo is alvast klaar om die strijd te winnen voor de Oude Dame.

Er moeten in Italië nog twaalf volledige speeldagen afgewerkt worden en vier inhaalwedstrijden van de 25e speeldag. Tijdens het eerste speelweekend, op 20 en 21 juni, worden de vier inhaalmatchen afgewerkt. De eerste volledige speeldag staat al tussen maandag 22 en woensdag 24 juni geprogrammeerd. De teams zullen de rest van het seizoen twee wedstrijden per week moeten afwerken, oftewel een totaal van 124 matchen in 44 dagen. Volgens de nieuwe kalender zal de laatste speelronde in Italië afgerond zijn op zondag 2 augustus.

De data van de resterende wedstrijden in de Coppa Italia werden nog niet bekendgemaakt. Volgens een bron binnen het ministerie van Sport zouden die matchen nog voor de start van de Serie A afgewerkt kunnen worden. Er wordt gespeculeerd over halve finales op 13 en 14 juni en een finale op 17 juni. Om de spelers niet te veel last te laten ondervinden van de hitte worden een grote meerderheid van de wedstrijden om 19u30 of 21u45 gespeeld.

Om volledig klaar te zijn voor de strijd liet Ronaldo niets aan het toeval over. Hij bleef als een beest werken aan zijn fysieke conditie en staat messcherp voor de herstart van de Serie A. Volgens Tuttosport verscheen CR7 deze week zelfs vier uur voor een training op het veld om er individueel nog wat extra bij te trainen. Mede daardoor zou Ronaldo nog beter gescoord hebben op de fitheidstesten bij Juventus dan voor de coronacrisis.

Miljoenen

De rest van de Serie A is dus gewaarschuwd. Intussen mocht Ronaldo weer enkele miljoenen bijschrijven op z’n bankrekening. De Portugees is al een tijdje de best verdienende sporter op Instagram en dat is in coronatijden niet veranderd, zo blijkt.

Tussen 12 maart en 14 mei zou Ronaldo bijna 2,1 miljoen euro verdiend hebben met vier gesponsorde berichten. Goed voor meer dan een half miljoen per post dus. Daarmee doet de Portugees beter dan - wie anders? - Lionel Messi. De Argentijn van FC Barcelona zag 1,45 miljoen extra op z’n bankrekening verschijnen met eveneens vier berichten. Omgerekend iets meer dan 360.000 euro per post dus. Nummer drie is Neymar met 1,33 miljoen extra met vier berichten.

De top tien (naam, verdiensten in coronatijd, aantal gesponsorde berichten):

1. Cristiano Ronaldo - 2,1 miljoen euro (4)

2. Lionel Messi - 1,45 miljoen euro (4)

3. Neymar - 1,33 miljoen euro (4)

4. Shaquille O’Neal - 650.000 euro (16)

5. David Beckham - 452.000 euro (3)

6. Virat Kohli - 423.000 euro (3)

7. Zlatan Ibrahimovic - 206.000 euro (2)

8. Dwyane Wade - 160.000 euro (4)

9. Dani Alves - 149.000 euro (2)

10. Anthony Joshua - 135.000 (5)