Vrijwilligers bekommerd om behandeling asielzoekers na nieuwe opgelegde lockdown: “Dat zijn hier onmenselijke gettotoestanden”

Koksijde -

“Voor de zoveelste keer worden de asielzoekers in lockdown gestoken, omdat Fedasil en het gemeentebestuur niet tot een compromis kunnen komen. Dat is onmenselijk.” Vrijwilliger Sabine Schepens begrijpt de protesten van de bewoners van het asielcentrum in Koksijde. “Hun basisrechten worden geschonden, het is daarom dat ze nu al enkele dagen actie voeren.”