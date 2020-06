Na zoveelste ongeval op E17: extra signalisatie moet chauffeurs helpen

Gent - Na alweer een zwaar ongeval, donderdag op de E17 in de staart van de file veroorzaakt door de werken aan het viaduct van Gentbrugge, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) donderdagmiddag beslist om toch extra signalisatie langs de weg aan te brengen.

Donderdagochtend meldde AWV nog aan Belga dat de aanwezige signalisatie in de richting van de werfzone toereikend is. Maar na de middag werd toch beslist om die bij te sturen: er komen extra tekstkarren langs de kant van de weg. Die moeten via een filedetectiesysteem aangeven hoe ver een chauffeur zich van een eventuele file verderop bevindt.

Donderdag gebeurden er op de E17 twee ongevallen met verschillende vrachtwagens in de staart van de file, ter hoogte van Destelbergen en Kalken. Daarbij kwam een Hongaarse vrachtwagenchauffeur om het leven. Woensdag reden twee vrachtwagens op elkaar in, en vorige week vonden er op één dag drie verkeersongelukken plaats voor en rond de werfzone aan het viaduct van Gentbrugge.

Tijdens de werken aan het viaduct van Gentbrugge rijdt het verkeer in elke richting over twee rijstroken op één helft van het viaduct. De renovatie van de rijweg richting Kortrijk loopt nog tot november 2020, volgend jaar wordt de rijrichting Antwerpen aangepakt.