Moeder en dochter folteren minnaar (61) en droppen hem naakt voor ingang van ziekenhuis bij Charleroi

Charleroi - De lijdensweg die Karolan, samen met haar dochter Cathy, haar minnaar Jean K. (61) heeft doen ondergaan, is nauwelijks te vatten. De man werd gefolterd tot hij er bijna het leven bij inschoot. Vervolgens werd hij, naakt en bloedend, gedropt voor de ingang van de spoedafdeling van een ziekenhuis in Lodelinsart, bij Charleroi. En dat allemaal door beschuldigingen.

Jean K. is er zodanig erg aan toe dat hij nog altijd niet door de politie kon verhoord worden. Gelukkig kon hij meteen na zijn opname in het ziekenhuis nog net de namen prevelen van diegenen die hem hadden toegetakeld.

Jean had al enige tijd een relatie met Karolan, maar ze leefden niet onder hetzelfde dak. Tussen hen vlotte het normaal wel, maar met Cathy - de dochter van Karolan - was de verstandhouding helemaal zoek. De jonge vrouw beweerde dat Jean handtastelijk met haar was geweest. Zij had luid en klaar te kennen gegeven dat zij haar “stiefvader” dan ook nooit meer wilde zien. Maar van een klacht bij de politie daarover was er klaarblijkelijk geen sprake.

Met deospray

Toch was het die aanslepende ruzie die Jean K. bijna fataal is geworden. De 61-jarige man ging onlangs bij zijn vriendin op bezoek, maar stootte er op een tafereel dat hem niet blij maakte. Karolan en haar dochter waren duidelijk aangeschoten nadat ze allebei wat te uitbundig het feit hadden gevierd dat Karolan ’s anderendaags zou beginnen aan, jawel, een nieuwe ontwenningskuur om van haar alcoholverslaving af te geraken.

De woordenwisseling ontaardde in een vlammende ruzie. Jean K. moest het zowel van Karolan als van haar dochter Cathy ontgelden. “Wat heb je met mijn dochter gedaan? Geef het toe. We zullen het je betaald zetten.” En, terwijl de vriend van Cathy doodgemoedereerd in de eetzaal bleef zitten, sleurden moeder en dochter de 61-jarige Jean naar de badkamer “om hem een lesje te leren”.

Het werd meer dan een afstraffing, Jean K. onderging gruwelijke folteringen. Karolan en Cathy sloegen hem bont en blauw en dienden hem ook messteken toe. Zij drukten verscheidene malen een brandend heet voorwerp op zijn lichaam. Zij verbrandden zelfs de geslachtsdelen van de zestiger door het drijfgas van een deospray met een aansteker brandend op zijn kruis te richten.

Pech onderweg

Beseften ze plots dat ze te ver waren gegaan? Op een bepaald ogenblik besloten moeder en dochter en Laurent C., de vriend van Cathy, om Jean K. toch maar te laten verzorgen. Onderweg van Charleroi naar Lodelinsart kregen ze echter autopech. Drie getuigen hielpen hen verder, maar vroegen toch verbaasd wat er gebeurd was met die bebloede, naakte man in de auto. “Hij heeft gedronken en is gevallen”, was het antwoord. Iets verderop gooide het drietal Jean K. naakt, bloedend en half bewusteloos uit de auto voor de ingang van de spoeddienst van het Marie Curie hospitaal.

Jean K. kon nog net vertellen wie hem zo had toegetakeld. Intussen plunderden Cathy en Karolan zijn rekening en schreven zijn spaargeld naar hun rekeningen over. Maar de vele bloedsporen van de foltering veroorzaakte ruzie tussen moeder en dochter. Uiteindelijk belde Karolan de politie op.

Zowel moeder Karolan als haar dochter Cathy zijn aangehouden op verdenking van foltering en poging tot doodslag op een zwakke persoon. Vriend Laurent kreeg schuldig verzuim aan zijn broek, maar mocht met een enkelband om naar huis terugkeren.