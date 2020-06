Protesten in Hongkong zwellen aan nu omstreden wet gestemd is: om welke wet gaat het? Wat betekent dit voor Hongkong? En dreigt de situatie uit de hand te lopen?

De protesten in Hongkong dreigen donderdag helemaal uit de hand te lopen nu het parlement een wet heeft gestemd die het mogelijk maakt om mensen in de gevangenis te stoppen omdat ze het Chinese volkslied “beledigd hebben”. De inwoners van de autonome regio zien daarmee de Chinese inmenging steeds groter worden, en vrezen al hun vrijheden te verliezen.

Over welke wet gaat het?

De National Anthem Bill is van ontzettend grote symbolische waarde in China. Het is een wet die bepaalt dat tot 3 jaar gevangenisstraf en een boete van 5.700 euro gegeven kan worden ...