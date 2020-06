Geen toestemming voor antiracismebetoging in Antwerpen

Antwerpen - Door de geldende maatregelen rond COVID-19 in heel het land, is het nog steeds niet toegelaten om betogingen of manifestaties te organiseren. Dat benadrukken de stad Antwerpen en de lokale politie nadat op sociale media een oproep circuleerde om op zondag een manifestatie tegen racisme te houden op de Groenplaats. De organisatoren hebben geen officiële toelating om een actie te organiseren.

Een groepering die zich Belgian Youth Against Racism noemt, riep de laatste dagen op sociale media op om een vreedzame solidariteitsactie te houden in verschillende Vlaamse steden. De manifestatie is een reactie op de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaan die om het leven kwam bij een interventie van de politie.

In Antwerpen zou de actie op de Groenplaats doorgaan. De evenementspagina op Facebook telt donderdag al meer dan 600 geïnteresseerden, om “vreedzaam en veilig’ hun solidariteit te betuigen.

Maar hoewel bepaalde stemmen op het internet het tegendeel beweren, werd er geen officiële toelating gegeven voor de actie. Dat zegt de Antwerpse politie op Twitter en wordt bevestigd door het kabinet van burgemeester Bart De Wever. “Manifestaties blijven verboden, er zal dus geen officiële toelating verleend kunnen worden”, klinkt het donderdag. “Berichten dat dit wel zo zou zijn, zijn dus foutief.”

