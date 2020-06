Drugsdealen, verkrachtingen en kindermisbruik: het rijkgevulde strafblad van Christian B., hoofdverdachte in de zaak-Maddie McCann

Christian B. (43), de hoofdverdachte in de zaak-Madeleine McCann, heeft volgens onderzoek van de Duitse krant Der Spiegel al zeventien vermeldingen op zijn strafblad. De vermoedelijke ontvoerder en moordenaar van het driejarige meisje werd al meermaals veroordeeld voor kindermisbruik.

Eind vorig jaar werd de Duitser veroordeeld tot veertien jaar cel in de gevangenis van Kiel. DNA-sporen hadden hem geïdentificeerd als de verkrachter van een Amerikaanse toeriste in Portugal in 2005, waarna B. werd gearresteerd in Milaan.

En dat is niet zijn eerste verblijf in de gevangenis. Als zeventienjarige werd hij al veroordeeld tot twee jaar cel wegens kindermisbruik en het stellen van seksuele handelingen met een kind. Dat blijkt uit een uittreksel uit het federale centrale register. De Duitser zat zijn straf maar gedeeltelijk uit, en begon in 1995 aan een periode van omzwervingen tussen Portugal en Duitsland.

Tijdens zijn periode in Portugal verdiende Christian B. op verschillende manieren geld. Naast bij te klussen in de horeca, zou hij gedurende die periode ook verschillende inbraken in vakantiehuizen gepleegd hebben en drugs verhandeld hebben.

In 2006 kwamen ook nog eens meerdere verkrachtingen aan het licht, toen een kennis de videocamera van de Duitser in handen had gekregen en beelden van twee verkrachtingen had teruggevonden: van de Amerikaanse toeriste en van een nog ongeïdentificeerde vrouw.

Maddie McCann

Na de verdwijning van Madeleine McCann in 2007 verdween ook Christian B. even van de gerechtelijke radar. Maar in 2011 volgde in Duitsland een nieuwe veroordeling nadat hij betrapt was op het dealen van verdovende middelen. Hij kreeg een voorwaardelijke straf, maar moest die uiteindelijk alsnog uitzitten toen zijn proefperiode werd ingetrokken.

En dan volgde volgens Der Spiegel in 2013 een nieuw geval van kindermisbruik. De Duitser werd in 2016 daarvoor, en voor het bezit van kinderporno, veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden.

In 2018 werd hij in Milaan opnieuw gearresteerd in het kader van de verkrachting van de Amerikaanse toeriste. Hij werd uitgeleverd aan Duitsland, en zou normaal over zeven jaar vrijkomen.

