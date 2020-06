Meisje (9) krijgt luid applaus van omstanders na emotionele speech tijdens Black Lives Matter-betoging Video: Caters News via KameraOne

Amper negen jaar is Aubrey Johnson, maar dat belette haar niet om een speech te geven tijdens een Black Lives Matter-betoging. In het Amerikaanse Ohio kreeg ze zondag de kans om via een megafoon haar boodschap te verspreiden. “Ik ben negen jaar, en als ik deze situatie begrijp, dan horen jullie die ook te begrijpen”, vertelde ze geëmotioneerd.

Het meisje had het zichtbaar moeilijk om haar tranen in bedwang te houden. Mede door de aanmoedigingen van de vele omstanders, wist ze zich toch sterk te houden. Wat volgde was een korte maar krachtige speech die niemand onberoerd liet. “Zwarte levens zouden net zo belangrijk moeten zijn als witte levens”, zei ze onder meer tegen de massa.

Haar moeder Misty Johnson plaatste een video van de speech op Facebook. “Ik ben zo ongelofelijk trots op mijn dochter”, schreef ze bij de beelden. “Ze besloot zelf om haar stem te laten horen aan duizenden mensen. Meer jongeren moeten hieraan deelnemen!”

bekijk ook

Trudeau heeft letterlijk geen woorden voor Trumps reactie op hevige protesten

Australische nieuwsploeg geslagen door politie tijdens live-uitzending van protestactie voor het Witte Huis

Influencers gebruiken protesten in de Verenigde Staten als achtergrond voor fotoshoots