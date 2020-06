Extra veiligheidsmaatregelen op de E17 na meerdere dodelijke ongevallen op korte tijd

Na alweer een zwaar, dodelijk ongeval op de E17 aan het viaduct van Gentbrugge komt er extra signalisatie langs de weg. Een elektronisch bord zal aangeven hoe ver een chauffeur zich van de staart van de file bevindt.

Donderdag gebeurden er op de E17 twee ongevallen met verschillende vrachtwagens in de staart van de file, ter hoogte van Destelbergen en Kalken. Daarbij kwam een Hongaarse vrachtwagenchauffeur om het leven. Woensdag reden twee vrachtwagens op elkaar in, en vorige week vonden er op één dag drie verkeersongelukken plaats voor en rond de werfzone aan het viaduct van Gentbrugge.

Vorige week kantelde ook al een vrachtwagen met veetransport aan de werfzone. Tot in Beervelde was het daardoor aanschuiven, en daar deed zich enkele uren later een nieuwe kop-staartaanrijding met twee vrachtwagens.

Tekstkarren

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet eerder weten dat de aanwezige signalisatie in de richting van de werfzone toereikend was. Maar donderdagmiddag maakten ze bekend dat er toch extra maatregelen worden genomen. Er komen extra tekstkarren langs de kant van de weg. Die moeten via een filedetectiesysteem aangeven hoe ver een chauffeur zich van een eventuele file verderop bevindt.

“Op zich is er niks mis met de wegsignalisatie”, zegt Veva Daniëls van AWV tegen onze redactie. “Het probleem is evenwel dat chauffeurs geen file verwachten omdat het in deze coronacrisis minder druk dan normaal is op de weg. Daardoor past niet iedereen zijn snelheid aan, ook als borden zeggen dat het van 120 kilometer per uur naar 90 moet, en wat verderop naar 70 of zelfs 50. Met de tekstkarren – in feite digitale signalisatie – waarschuwen we dat er een file gaat komen nog voordat de chauffeurs die zien.”

Wel richting Antwerpen

Tijdens de werken aan het viaduct van Gentbrugge rijdt het verkeer in elke richting over twee rijstroken op één helft van het viaduct. De renovatie van de rijweg richting Kortrijk loopt nog tot november; volgend jaar wordt de rijrichting Antwerpen aangepakt.

Aan de andere kant van de E17, richting Antwerpen, staan er wel al maandenlang zogeheten filewaarschuwingsborden. Die moeten de chauffeurs signaleren dat ze de werkzaamheden voor de Oosterweelverbinding naderen.