Dagenlange protesten tegen racisme leiden tot politiehervorming in New York

Na dagen van protesten tegen racisme en politiegeweld heeft de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio een hervorming van het politiewerk in de Noord-Amerikaanse metropool aangekondigd.

“We zullen blijven hervormen, we zullen blijven bruggen bouwen tussen de politie en de gemeenschap om een veilige en rechtvaardige stad te ontwikkelen”, klinkt het donderdag in een mededeling.

Ook woensdag en in de nacht op donderdag protesteerden duizenden mensen in New York vreedzaam verder tegen racisme en voor gerechtigheid voor de vorige week door politiegeweld overleden George Floyd. Tijdens de protesten waren er amper meldingen van geweldplegingen tussen manifestanten en politie. Omdat heel wat protesteerders de avondklok niet respecteerden, moest de lokale politie wel overgaan tot tal van arrestaties. De avondklok is sinds maandag van kracht en loopt nog tot zondag, om plunderingen en geweld tegen te gaan.

