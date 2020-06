Parket opent onderzoek na racistische reacties op aanstelling van nieuwe Open VLD-woordvoerster Zelfa Madhloum

Het parket van Antwerpen opent ambtshalve een onderzoek na verschillende racistische opmerkingen op nieuwssites en op sociale media aan het adres van Zelfa Madhloum, de nieuwe woordvoerster van Open Vld. “De strijd tegen racisme is een prioriteit”, tweet het parket.

Madhloum werd vorige week aangesteld tot woordvoerster van de nieuwe Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. Dat bericht leidde tot een reeks beledigingen, die Madhloum zelf verzamelde in een tweet. “Ik krijg de fantastische kans om voor Open VLD te gaan werken. En dit is dan de bagger die je naar je kop krijgt, gewoon omdat mijn voornaam ‘Zelfa’ is en mijn ouders Iraakse roots hebben? Maakt mij dat minder Vlaams en minder liberaal? Voor mezelf geldt: integendeel, meer dan ooit”, schreef ze bij de collage van racistische reacties.

Madhloum besloot evenwel geen klacht in te dienen. “Ik ga me niet in een slachtofferrol laten duwen, het motiveert mij om nog beter mijn job te doen en het verhaal van voorzitter Egbert Lachaert te versterken”, reageerde ze eerder. Het parket heeft nu zelf besloten om een onderzoek te openen naar de racistische reacties.

“Als politici kweken wij een dikke huid tegen allerlei aanvallen op sociale media. In het geval van mijn persverantwoordelijke Zelfa Madhloum is er een grens overschreden. Onversneden racisme op sites en sociale media mogen we niet aanvaarden. Goed dat hier tegen opgetreden wordt”, reageert Egbert Lachaert via Twitter.