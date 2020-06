Het fiere Amerika stuikt voor onze ogen ineen door rellen, economische rampspoed en 100.000 coronadoden: “Dit land is een nog veel grotere puinhoop dan jullie denken”

Het fiere Amerika stuikt voor onze ogen ineen door rellen, economische rampspoed en 100.000 coronadoden. Donald Trump, de leider van de natie, gooit vanuit zijn bunker onder het Witte Huis olie op het vuur. Correspondent Michiel Vos maakt de staat op van de Verenigde Staten vanuit San Francisco, waar de winkels ofwel dichtgetimmerd of kapotgeslagen zijn. “Dit land is een nog veel grotere puinhoop dan jullie denken.”

“Een nieuw what the fuck-moment, ­elke avond. What the fuck is hier gaande? Dat zijn de gesprekken die wij hier thuis aan tafel voeren.”

