Leopold II, symbool van racisme in ons land: “Schandalig. Ook België kan nog stappen zetten”

De vernieling van standbeelden van koning Leopold II in ons land blijft toenemen, nu ze het symbool zijn geworden van racisme.

In het Antwerpse Ekeren werd het standbeeld van de oud-koning in brand gestoken, waardoor het bijzonder zwaar beschadigd raakte. Eerder deze week werd al rode verf over het beeld gegooid. Ook in Gent werd een standbeeld van Leopold II met rode verf besmeurd. De koning kreeg ook een zak over het hoofd, met daarop de woorden Can’t breathe – een verwijzing naar de laatste woorden van de zwarte Amerikaan George Floyd die omkwam bij politiegeweld.

In Halle en Oostende circuleren dan weer petities met duizenden handtekeningen om ook daar het plaatselijke Leopold II-standbeeld te verwijderen. Volgens de initiatiefnemers is het “schandalig dat we iemand die miljoenen Congolezen vermoordde nog steeds met een standbeeld wordt herdacht. Ook België kan op het gebied van racisme nog stappen zetten. ”

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is niet zinnens het beeld weg te halen. “Dat neemt het racisme niet weg.” Hij wil wel extra duiding plaatsen bij het beeld.

