Twee drankjes betalen, één krijgen: opvallend initiatief moet Belgische cafés redden

De federatie van Belgische cafés komt met een nieuw initiatief om de horeca te steunen: wie twee drankjes betaalt, krijgt er één. Ofwel: ‘Helpy Hour’ in plaats van ‘Happy Hour’. Het opmerkelijke idee is ook de buitenlandse pers niet ontgaan. “België lanceert initiatief om cafés te redden”, schrijft The New York Times.

Tijdens ‘Happy Hour’ krijg je normaal twee consumpties voor de prijs van één. Bij ‘Helpy Hour’ geldt het omgekeerde: twee consumpties betalen, één krijgen. Dat initiatief moet de cafés en restaurants die getroffen werden door de coronamaatregelen een financieel duwtje in de rug geven. “Een kleine maar belangrijke en heel solidaire geste om je favoriete café volop te steunen”, klinkt het bij FedCaf, de federatie van de Belgische cafés.

LEES OOK. Groen licht voor horeca: openen mag vanaf 8 juni, maar wel onder deze voorwaarden

De recentste enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG) is er geen om blij van te worden. De volledige horecasector zag de omzet gemiddeld met 89 procent dalen. Eén op vijf acht faillissement op dit moment zeer waarschijnlijk, in de steden is de situatie mogelijk nog driester. In steden zoals Gent zou één op de twee zaken overkop kunnen gaan. Reden genoeg dus om de sector te helpen, zo vindt FedCaf.

“Het principe is simpel en iedereen bepaalt zelf wanneer het ‘Helpy Hour’ is. Dus als het tijd is om te bestellen of te betalen op café, zeg dan gewoon ‘het is Helpy Hour’ en betaal er eentje dubbel. Of twee. Of meer. Uit solidariteit met uw favoriete café dat wekenlang zijn deuren moest sluiten en voor wie alle steun meer dan welkom is”, klinkt het in een persbericht. In meer dan 9.000 cafés worden posters verdeeld.

LEES OOK. Het dilemma nu cafés en restaurants weer open mogen: gaan de prijzen omhoog om het verlies verder te beperken of niet? (+)