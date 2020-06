Ze wanen zich onaantastbaar: waarom agenten amper een straf of ontslag riskeren na geweld tegen burgers

Vier agenten uit Minneapolis zijn aangeklaagd na de dood van George Floyd wegens moord en medeplichtigheid aan moord door verstikking. Maar het is lang niet zeker dat er ook maar één agent echt vervolgd en gestraft zal worden. Het is zelfs niet uitgesloten dat ze gewoon hun job terugkrijgen. De machtige politievakbonden zorgen ervoor dat het heel moeilijk is om rotte appels te verwijderen. En dat zorgt voor een schrikwekkend gebrek aan discipline binnen de korpsen.

Terug naar 2014. In New York wordt de zwarte Eric Garner door de blanke politieagent Daniel Pantaleo in een wurggreep gehouden die vergelijkbaar is met wat George Floyd overkwam. De politieagent wil hem ...