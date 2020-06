Hotel-restaurant La Sablière op de top van de Kluisberg staat te koop. De familie Desimpel baat het complex al veertig jaar uit, maar het is tijd voor iets nieuws. “Meer genieten van het leven”, zeggen Nadine en Ive. “Maar we blijven de zaak verder doen tot er een koper is.”

Hotel-restaurant La Sablière is een begrip in de ruime omgeving van Kluisbergen. Het complex kent een typische stijl en heeft in de Michelingids drie rode huisjes. “En daar zijn we best trots op”, zeggen ...