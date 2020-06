Ze zocht op Google artikels op over “waaraan een kindje kan doodgaan”, nu staat Megan (20) terecht voor de moord op haar stiefdochter (2)

Lebbeke -

Voor het eerst sinds de coronacrisis start in Gent opnieuw een assisenproces. Een vrouw van amper twintig staat terecht voor de moord op haar tweejarige stiefdochtertje Chelsea. Megan D’Haen zou op haar achttiende het kind verdronken hebben in bad, al ontkent ze dat tot op vandaag. Het wordt een proces over het intrieste lot van een onschuldig kind. Maar ook over een zwakbegaafde vrouw die als kind zelf verwaarloosd werd en nooit veel toekomst zag.