Stoffelijk overschot bij haven van Scheveningen is van vermiste surfer (23)

Het lichaam dat donderdagochtend in Scheveningen is gevonden, is wel degelijk van de 23-jarige surfer die op 11 mei vermist raakte in een woelige zee. Dat is na identificatie duidelijk geworden, meldt de politie.

De jonge man kwam samen met een tiental andere watersporters op 11 mei in de problemen in een dikke laag schuim op zee. Twee wandelaars zagen rond 10.40 uur een lichaam tussen de rotsblokken bij het Noordelijk Havenhoofd liggen. Zij waarschuwden direct de hulpdiensten.

Uiteindelijk kwamen vijf surfers om het leven. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken die maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden een dag later geborgen. Het stoffelijk overschot van de vijfde surfer dreef weg tijdens een bergingspoging. Verschillende nieuwe zoekacties in combinatie met laag water en andere wind leverden vanmorgen dan toch nog een doorbraak. Na ruim drie weken zoeken is er nu eindelijk rust voor de nabestaanden.

