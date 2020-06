“Timo Werner wordt de nieuwe spits van Chelsea”

Volgens Bild wordt de Duitse spits Timo Werner (24) volgend seizoen de nieuwe spits van Chelsea. De Duitser komt over van RB Leipzig. Ook Liverpool en Bayern München toonden interesse.

Timo Werner heeft zich dit seizoen met 25 goals in 29 matchen in de Bundesliga ontpopt tot een van de beste spitsen ter wereld en is hot op de transfermarkt. Wegens een afkoopsom in zijn contract bij RB Leipzig kan hij voor 60 miljoen euro vertrekken, maar dat moet wel gebeuren voor 15 juni. Liverpool toonde grote interesse maar Chelsea lijkt het laken naar zich toe te hebben getrokken, zeker nadat bleek dat Dries Mertens wellicht zal bijtekenen bij Napoli. Er ligt bij de club van coach Lampard een contract van vijf jaar klaar voor Werner.

Dat is alvast slecht nieuws voor Michy Batshuayi, die bij The Blues een nieuwe concurrent ziet arriveren.

Ook Bayern München wou Werner contracteren, maar de spits verkoos een avontuur in het buitenland.