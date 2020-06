Gerechtspsychiater over verdachte in zaak Madeleine McCann: “Vaak zien we bij dit soort mensen dat er een machtsspel ontstaat”

Volgens gerechtspsychiater Rudy Verelst heeft Christian B. (43), de hoofdverdachte in de zaak-Madeleine McCann, vermoedelijk veeleer een antisociale dan puur seksueel gefrustreerde persoonlijkheid. “Gelet op het feit dat hij ook veelvuldig inbraken pleegde en zich blijkbaar ook met drugshandel bezighield.” Bij mensen met een antisociale persoonlijkheid overheerst roekeloos, soms ook gewelddadig gedrag, meestal hebben ze geen werk. Het ontbreekt hen ook vaak aan spijtgevoelens.

Verelst: “Een antisociale persoonlijkheid maakt dat het profiel, de persoonlijkheid van deze verdachte, niet zo gemakkelijk of eenduidig af te bakenen is dan bij iemand die louter en alleen een strafblad heeft voor seksuele misdrijven. Sowieso is een lang strafblad – ook wanneer daar veel seksuele vergrijpen op vermeld staan – uiteraard geen doorslaggevend bewijs om te besluiten dat hij dan ook deze verdwijning pleegde. Daarvoor is er meer concreet bewijs nodig. Niettemin wijst zijn lang strafblad wel op veelvuldig herval of recidive.”

“De vraag zal ook zijn of hij nu tot inkeer komt en bereid is om mee te werken aan het politieonderzoek. Maar vaak zien we bij mensen met dit soort profiel dat er al snel een machtsspel ontstaat, waarbij ze alleen iets tegen de speurders willen vertellen wanneer hen dat zint.”