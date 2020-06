Herdenkingsdienst George Floyd uitgezonden op Amerikaanse tv-zenders, verschillende beroemdheden aanwezig

In Minneapolis is donderdag om 20.30 uur Belgische tijd een herdenkingsdienst begonnen voor George Floyd, de Afro-Amerikaan die door brutaal politiegeweld om het leven is gekomen. Bijna alle grote Amerikaanse tv-zenders doen donderdag live verslaggeving van de herdenkingsdienst die bestond uit zang en toespraken.

Voor de dienst begon, in het Frank J. Lindquist Sanctuary van de North Central University, knielde burgemeester van Minneapolis Jacob Frey voor de gesloten kist van de 46-jarige overledene en barstte in tranen uit.

De familie van Floyd kreeg gezelschap van onder meer burgerrechtenactivist en ex-presidentskandidaat Jesse Jackson en eveneens ex-presidentskandidaat Al Sharpton, stichter van het National Action Network. Aan het woord waren onder meer de advocaat van de familie Benjamin Crump en broer Philonise Floyd. Bij de herdenking waren ook verschillende beroemdheden aanwezig: acteurs Kevin Hart, Tyler Perry en Regina Hall. Ook Martin Luther King III, de oudste zoon van Martin Luther King Jr., zou aanwezig zijn.

De herdenking van Floyd in Minneapolis is de eerste van velen. Zaterdag wordt hij ook herdacht in Raeford, North Carolina en op maandag en dinsdag herdenkt de Texaanse stad Houston hem. Voormalig vicepresident Joe Biden zal daarbij aanwezig zijn.

