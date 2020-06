Promotiefinale in juli? Beerschot wil graag, Leuven houdt antwoord in beraad

De Nationale Veiligheidsraad kondigde gisteren opnieuw enkele versoepelingen van de maatregelen aan. Zo zijn vanaf 1 juli álle sportactiviteiten weer toegelaten, weliswaar met een beperkt publiek. De promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot, momenteel gepland op zondag 2 augustus, zou dus eventueel vervroegd kunnen worden. Beerschot heeft altijd laten verstaan dat het de finale zo vroeg mogelijk wil spelen, OH Leuven is er nog niet uit of het daar zin in heeft.

Vanaf 1 juli mag er opnieuw getraind worden mét contact en zullen wedstrijden mogen doorgaan met een beperk publiek van maximaal 200 personen. Goed nieuws voor alle voetbalclubs die de start van de competitie willen voorbereiden. Ook niet onbelangrijk voor OH Leuven en Beerschot, die nu tenminste weten dat ze in opbouw naar de levensbelangrijke terugwedstrijd in de promotiefinale van 1B op zondag 2 augustus voluit kunnen trainen en oefenwedstrijden mogen organiseren.

De versoepeling van de maatregelen biedt ook de mogelijkheid om de terugmatch vroeger af te werken. OHL en Beerschot werden door de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei in een bijzonder lastig parket gebracht. Ze moeten begin augustus, een week voor de start van de nieuwe competitie, de terugmatch nog afwerken. Beerschot won de heenmatch met 1-0, de terugmatch kon door de coronacrisis niet doorgaan. Dat hypothekeert hun hele transferbeleid en kan zware sportieve en financiële gevolgen hebben. Zo stelt zich de vraag of de finale niet vroeger gespeeld kan worden.

Kalendermanager

Tot het einde van deze maand zijn wedstrijden in België nog steeds niet toegestaan, vanaf 1 juli kan en mag het in principe wel. Dat werd intussen ook bevestigd door de Pro League. Beerschot zou er niet weigerachtig tegenover staan om vroeger te spelen, maar kijkt naar de kalendermanager van de voetbalbond om daarin een aanzet te geven. De club heeft altijd verkondigd dat het die tweede finale zo vroeg mogelijk wil afwerken om het nieuwe seizoen zo optimaal mogelijk te kunnen voorbereiden. OH Leuven houdt zijn antwoord op de vraag naar een eventuele vervroeging nog in beraad. “We hebben nog geen standpunt ingenomen”, luidt het. Enkele clublieden waarschuwen wel dat er niet zomaar aan de vastgelegde datum kan worden geraakt en zien een vervroeging moeilijk haalbaar.