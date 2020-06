Uitvaartsector legt zichzelf regels op na onduidelijke communicatie: “Nabestaanden hebben het al moeilijk genoeg”

De uitvaartsector is de onduidelijke communicatie over de versoepeling van de lockdown beu. Ze heeft zelf dan ook een reeks maatregelen bepaald die zullen gelden bij uitvaarten, meldt Uitvaartunie Vlaanderen.

De laatste dagen wordt in verschillende media telkens andere informatie gegeven, waardoor de verwarring alleen nog maar groter wordt. “Hoe kunnen de Vlaamse uitvaartondernemers nu nog een afscheidsplechtigheid gaan plannen?”, klinkt het.

Zo vraagt de sector zich onder meer af of de afstand voor social distancing nu 1,5 meter per persoon is in aula’s of 10 vierkante meter per persoon, of koffietafels nu toegestaan zijn vanaf 8 juni of vanaf 1 juli en of er ook 100 mensen mee mogen naar de begraafplaats.

Koffietafels mogelijk

Ook vraagt de Uitvaartunie zich af of uitvaartondernemers moeten tussenkomen als mensen niet voldoende afstand houden of als ze van tafel veranderen. “De nabestaanden hebben het al moeilijk genoeg in deze periode en gendarme spelen is alvast niet de juiste aanpak voor een sereen afscheid”, aldus de vereniging.

De sector zal daarom zelf haar verantwoordelijkheid nemen en zonder tegenbericht een reeks maatregelen uitvoeren voor uitvaarten, klinkt het. Zo zal rouwbezoek mogelijk zijn met strikte naleving van de regels voor social distancing, mogen er bij een uitvaartplechtigheid - ook in aula’s - vanaf 8 juni maximaal 100 mensen aanwezig zijn die minstens 1,5 meter afstand moeten houden en zijn koffietafels vanaf dan mogelijk met maximaal 10 personen per tafel. Elke gast moet aan zijn of haar eigen tafel blijven zitten en er moet een afstand van 1,5 meter zijn tussen de tafels. De obers moeten een mondmasker dragen. Recepties zijn dan weer niet toegelaten.