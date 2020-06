Zij weten hoe het is om zwart te zijn in Amerika én in Vlaanderen: “Racisme is hier subtieler dan in de VS”

Mechelen -

Hij: een Mechelaar van 44 met kinderen in de VS, waar hij jarenlang het leger diende en de kinderen met z’n Belgische vrouw niet wou grootbrengen. Zij: een Mechelse van 34 en ex-werkneemster in een kantoor waar cv’s van zwarten de vuilnisbak in vlogen. Oprichtster ook van een vereniging die vrouwen hier wil steunen. Wie wil weten hoe dicht het vuur van de Black Lives Matter-protesten kan komen, kan hier even in de zwarte huid van Rosemary en Desmond kruipen. “We moeten beter doen. Ook voor onze kinderen.”