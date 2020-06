Ontvoerde jongen (13) werd wellicht vastgehouden in huis van ouders Bouloudo: “Het waren duidelijk extremisten”

Maaseik / Genk -

De 13-jarige ontvoerde jongen uit Genk is wellicht het langst vastgehouden in het ouderlijk huis van Khalid Bouloudo in Maaseik. De speurders voerden er gisteren een uitgebreid sporenonderzoek uit. De huiszoeking volgde op de arrestatie van de zus van Bouloudo, een dag eerder. Mogelijk was zij de vrouw die buurtbewoners tijdens de ontvoering elke ochtend het huis zagen binnenstappen.