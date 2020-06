Onduidelijkheid troef in 1A: KV Kortrijk-voorzitter stuurt brief naar minister van Sport, Charleroi wil trainen in Duitsland

Sporting Charleroi overweegt te trainen in Duitsland zo lang oefenvormen met contact in België verboden zijn. Op contactsporten staat een beperking tot 1 juli, maar op 15 juni gaan wel al de grenzen open.

De Pro League had gehoopt dat de Nationale Veiligheidsraad woensdag knopen doorhakte, maar is teleurgesteld met het resultaat. Vanaf 1 juli zijn in theorie wedstrijden weer toegestaan, met een maximum aantal aanwezigen van 200 personen. Maar voor 1 juli moet er in alle sporten afstand worden gerespecteerd. En dus kunnen de ploegen die deze maand weer beginnen trainen nog niet in duel gaan of wedstrijdvormen inoefenen.

Voor sommige ploegen stelt er zich geen probleem. AA Gent trainde door tot eind mei en hervat de trainingen pas op 22 juni. Eerst staat er fysiek werk op het programma, de Buffalo’s kunnen probleemloos wachten tot 1 juli om zonder afstandsregels te trainen.

De meeste ploegen hervatten echter op 15 juni of nog vroeger. Bij Antwerp gaat men ervan uit dat er een bijkomende versoepeling komt waardoor groepstrainingen zijn toegestaan. “Er wordt deze maand in verschillende Europese landen gevoetbald. Het zou raar zijn als er in Genk nog geen groepstrainingen kunnen plaats vinden terwijl er enkele kilometers verderop in Duitsland al wekenlang wedstrijden worden gespeeld”, zegt Sven Jaecques, general secretary and sports van The Great Old.

Joseph Allijns stuurde een brief naar de Vlaamse minister van Sport Ben Weyts voor meer verheldering. Foto: BELGA

Oefenkamp in Duitsland

Ook Club Brugge en Anderlecht hebben geen plannen om hun trainingsschema aan te passen. Club wil deze zomer in zijn oefencentrum in Westkapelle blijven. Het wacht net als andere clubs de publicatie van de ministeriële besluiten af.

Sporting Charleroi liet donderdag weten dat het verhuist mocht blijken dat er in eigen land niet met contact kan worden getraind. De Zebra’s gaan elk jaar op oefenkamp in Duitsland. De stage zal worden vervroegd indien de maatregelen in België niet versoepeld worden.

In juli zijn in principe wedstrijden toegelaten. Dat zou betekenen dat oefenwedstrijden voor (betalend) publiek kunnen worden gespeeld. Een opsteker voor de kas van heel wat amateurclubs. Al blijft onduidelijk of spelers en staf worden meegeteld in het aantal van 200 die een wedstrijd mag bijwonen.

KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns stuurde een brief naar de Vlaamse minister van Sport Ben Weyts om opheldering te vragen. Die wil eerst afstemmen met zijn collega’s van de andere Gemeenschappen. De publicatie van de ministeriële besluiten wordt vandaag verwacht.