Beeld van Leopold II beklad aan Afrikamuseum in Tervuren

Tervuren - Op tal van plaatsen in ons land zijn beelden van Leopold II beklad of zelfs in brand gestoken. Ook dat in de tuin van het Afrikamuseum in Tervuren, zo meldt VRT Nws donderdagavond.

Eerder werden ook al beelden van de vroegere koning beklag in Halle, Oostende en Ekeren.

Leopold II wordt bekritiseerd omwille van zijn schrikbewind in Congo in de 19e eeuw, toen Congo zijn persoonlijke bezit was.

Dinsdag is een petitie gelanceerd met de vraag om alle standbeelden van Leopold II op het grondgebied van de stad Brussel te verwijderen. Die werd ondertussen al meer dan 38.500 keer ondertekend.

De kritiek op Leopold II en zijn beleid in Congo heeft een heropleving gekend door de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de massale protesten tegen institutioneel racisme die daarop volgden.