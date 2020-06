“Er moet wel een héél goede reden zijn om ‘De Grote Beslissing’ rond Michel Preud’homme zo lang te laten aanslepen”

Vervelende tijden voor Michel Preud’homme. Terwijl hij naar eigen zeggen absoluut uit de publiciteit wil, wordt er van zijn al dan niet nakende afscheid als Standard-trainer een vervolgverhaal gemaakt. Een marketingdeskundige kan er qua spanningsopbouw nog wat van kan leren. Maar je blijft er wel mee in het middelpunt van de belangstelling, net daar waar Preud’homme zo graag van af wil. Heeft de ondervoorzitter daar dan geen controle over? Er zal toch wel een héél goede reden zijn om De Grote Beslissing zo lang te laten aanslepen.

Foto: Photo News

Eerst laten aankondigen dat hij overweegt te stoppen als trainer van Standard en dat hij bijna twee weken later, vóór 31 mei, zou aankondigen wat zijn beslissing is. Om dan die deadline te laten verstrijken. En wéér. En nog een keer. Zo laat je de Standard-fans tergend lang wachten.

Intimi menen te weten dat Preud’homme stopt als trainer. Ze beweren dat de ex-doelman de negativiteit rond ons voetbal beu is en dat dit een van de redenen is waarom hij ermee ophoudt. Er is inderdaad veel negativiteit rond ons voetbal. Maar dat komt dan door figuren als Mogi Bayat en laat Preud’homme nu net in hem een vertrouwenspersoon zien. Het gaat dus niet over dat soort negativiteit, maar over de kritiek op zijn gedrag naast de lijn, de vragen over zijn drang om zich regelmatig op de tegenstander in te stellen… Niet het gefoefel in de marge is hem een doorn in het oog, wel dat hijzelf met een vergrootglas zou worden gevolgd.

Zilverwerk

We wensen dat te relativeren. De mensen uit zijn omgeving dragen hem op handen. Ook in de media. Er zijn er bij die wanneer Preud’homme een wind laat nog roepen hoe lekker die wel ruikt. Dat hier en daar door anderen wel eens een vraag wordt gesteld over zijn tenenkrullende uitbarstingen tegenover arbiters is niet meer dan normaal. De extreem voor kritiek gevoelige Preud’homme vertaalt dit naar een gebrek aan respect.

Het is verbazend en onnodig dat de reeds 61-jarige coach op dat paardje blijft rijden. Hij is een topcoach die overal waar hij passeert prijzen pakt. In zijn vorige periode bij Standard, bij AA Gent, Twente, Al Shabab en Club Brugge verzamelden die clubs zilverwerk met hem aan het roer. Bij dit in financiële nood verkerend Standard wordt het heel moeilijk dat kunstje over te doen, zelfs voor een drievoudig Trainer van het Jaar. Het is voor een ambitieuze coach volledig legitiem om dan vragen te stellen over de toekomst. Als het tot een einde komt, laat dat dan de reden zijn.