Het openbaar ministerie in Hasselt heeft donderdag drie maanden cel met uitstel gevorderd tegen Stijn Stijnen voor het stalken van twee bestuursleden van Sporting Hasselt. De voormalige Rode Duivel zou het duo belaagd hebben omdat hij nog 36.000 euro tegoed had.

De feiten dateren van toen Stijn Stijnen nog actief was als trainer bij Sporting Hasselt. Hij hielp in januari 2012 mee de voetbalclub van de ondergang te redden door er tijd en centen in te stoppen. ...