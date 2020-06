Bordeeluitbater wil openen: “Onze kosten lopen op, maar we verdienen niets. Gaat de burgemeester ons zelf betalen misschien?”

Sint-Truiden -

In Sint-Truiden blijven de bordelen gesloten, en dat is niet naar de zin van de uitbaters. “Wij vallen onder dezelfde regels als horeca-uitbaters maar mogen maandag niet openen van burgemeester Heeren. Zij gaat in tegen een ministerieel besluit. Wij stappen naar de rechter als ze niet van mening verandert.”