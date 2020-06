Beerschot wil promotiefinale vervroegen

Beerschot wil dat de promotiefinale op Oud-Heverlee Leuven vroeger wordt gespeeld dan de voorziene datum op 2 augustus. De Nationale Veiligheidsraad zette woensdag daarvoor de deur op een kier. OHL zegt niet bij voorbaat neen, maar wacht op de definitieve beslissing van de regering en de stad Leuven.

De Veiligheidsraad besliste woensdag dat vanaf 1 juli wedstrijden van contactsporten zijn toegelaten, met een beperkt publiek van 200 personen. De versoepeling van de maatregelen biedt de mogelijkheid om de terugwedstrijd van de promotiefinale (de heenmatch eindigde op 1-0 voor Beerschot) te vervroegen naar een datum in juli. Op die manier weten Beerschot en OHL sneller waar ze aan toe zijn en kunnen ze het nieuwe seizoen, dat in 1A begint op 7 augustus, beter voorbereiden.

Beerschot is een grote voorstander van zo’n scenario, maar OHL neemt een afwachtende houding aan. Het wil eerst weten wat er in de ministeriële besluiten staat – de publicatie wordt vandaag verwacht. Bovendien moet de stad Leuven nog zijn zeg doen. Burgemeester Mohammed Ridouani (SP.A) had eerst de wedstrijd verboden om ze alsnog toe te staan. Gisteravond had de stad nog geen standpunt ingenomen. (kofr, mah, hsb, bla)