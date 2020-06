Noorse huizen slaan op drift door aardverschuivingen

Acht Noorse huizen zijn woensdag volledig in zee verdwenen nadat ze door aardverschuivingen werden meegesleurd. Het incident gebeurde in Alta, een gemeente in het noorden van Noorwegen. De grootste aardverschuiving had een reikwijdte van meer dan 600 meter.

De getroffen huizen waren vakantiewoningen en stonden gelukkig leeg. Noorse hulpdiensten gingen met een helikopter op zoek naar eventuele gewonden, maar er werd niemand gevonden of als vermist opgegeven. “Ik hoorde plots een luide knal”, zegt een lokale bewoner. “Toen ik doorhad wat er juist gebeurde, rende ik voor mijn leven.”

De oorzaak van de aardverschuivingen moet nog worden onderzocht, maar vaak zijn ze een gevolg van verzadiging van de bodem. Door de klimaatopwarming ontdooien zwakkere grondlagen, waardoor aardverschuivingen ontstaan. Wellicht zal dit in de toekomst vaker voorkomen. (loe)