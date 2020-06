Grotere bubbels, en toch minder tracers

Met 1.200 zouden ze zijn, de contact tracers die moeten zorgen dat besmette personen niet te veel andere mensen aansteken. Maar ondertussen zijn er nog maar 450 aan de slag, en ook dat is nog te veel. Zeker nu het aantal coronabesmettingen blijft dalen en er dus minder personeel nodig is om personen te verwittigen die contact hebben gehad met coronapatiënten.

Amper 300 telefoontjes per dag moeten er nog gedaan worden. Minder dan één per contact tracer dus. Daarom worden maar een kleine 100 tracers ingezet om die oproepen te doen. De andere personeelsleden krijgen opleidingen of doen testgesprekken.

Ondertussen onderhandelt het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid wel met het consortium dat de tracing uitvoert om het aantal personeelsleden nóg naar beneden te halen. Aangezien de werkgevers contracten zijn aangegaan, is het niet zo evident om daar meteen vanaf te raken. “Bedoeling is het met minder personeel te doen, maar toch voldoende capaciteit te behouden om een nieuwe opstoot te kunnen opvangen”, zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap.

Een stuk goedkoper

Nu onze contactbubbel een pak groter wordt, zal het aantal mensen met wie een besmette persoon in contact is geweest, ook een stuk groter zijn en zullen er dus meer telefoontjes en meer veldwerk nodig zijn. “Er zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen niet te veel en niet te weinig”, zegt Moonens.

Voor wie inzit met ons belastinggeld: de Vlaamse regering sloot met het consortium – vijf ziekenfondsen, een aantal callcenters en consultant KPMG – een contract af dat goed is voor 101 miljoen euro. Dat is echter een maximaal bedrag dat uitgaat van 1.200 medewerkers. Nu er maar 450 in dienst zijn, zal dat bedrag flink lager liggen. “Er wordt betaald per prestatie. We gaan daar dus ruim onder zitten”, klinkt het.