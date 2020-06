Inbraken, drugs, kindermisbruik en nu ook verdacht van moord op Maddie

De intussen 13 jaar aanslepende verdwijningszaak rond Madeleine McCann is nu dus officieel een moordonderzoek. Het gevolg is ook dat een koortsachtige zoektocht start naar het lichaam van de Britse peuter, die van de aardbodem verdween toen ze 3 jaar oud was.

Naast verschillende concrete aanwijzingen heeft verdachte Christian Brueckner volgens Duitse speurders ook het profiel om de dader te kunnen zijn. Dat lijkt onder meer uit zijn ellenlange strafblad, dat donderdag in Duitse media bekendgeraakte.

Zo blijkt Brueckner een lange lijst veroordelingen te hebben opgelopen. Gaande van inbraken en tal van drugsmisdrijven tot kindermisbruik, het verspreiden van kinderpornografie en ook de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw die in de Algarve op vakantie was, twee jaar voor Madeleine McCann in 2007 in dezelfde regio verdween. Toen hij daarvoor vorig jaar in Duitsland terechtstond – hij kreeg 7 jaar cel – zei het getraumatiseerde slachtoffer dat hij “leek te genieten van haar te mishandelen”.

Brueckner was daarmee niet aan zijn proefstuk toe. De verdachte kwam al een eerste keer in aanraking met het gerecht toen hij amper 15 jaar oud was, na een inbraak. Een tweede keer toen hij 17 jaar was, voor het seksueel misbruiken van een kind. Openbaar aanklager Christian Hoppe bevestigde donderdag op een persconferentie dat hun verdachte een “meervoudig seksueel roofdier is dat al verschillende veroordelingen opliep, onder meer wegens zedenfeiten met minderjarige meisjes”.

Pruiken en vrouwenkleding

Het beeld dat van de vermoedelijke Maddie-ontvoerder wordt geschetst, is dat van een kerel die op 18-jarige leeftijd als rugzaktoerist in de Portugese Algarve belandde, mogelijk op de vlucht voor het Duitse gerecht dat hem toen al een aantal keren bij de lurven vatte. De slank gebouwde Duitser, 1,80 meter groot en met kort blond haar, zou zich daar jarenlang in een karig levensonderhoud voorzien door af en toe in hotels te werken, maar ook door drugs te dealen en inbraken te plegen in zowel hotels als leegstaande vakantiewoningen.

Een zwerver, zo klinkt het ook: ofwel had hij ergens voor een prikje een uitgeleefd huisje als logement, ofwel zwierf hij ergens in de ruime omgeving van Praia da Luz rond, de regio waar de familie van Madeleine McCann in 2007 haar dramatische zomervakantie doorbracht.

“Hij keek altijd kwaad, reed als een gek met de auto rond, om dan plots zonder één woord te zeggen met de noorderzon te verdwijnen”, vertelt de Portugese verhuurder van een boerderijtje waar hij tot net voor de verdwijning van Maddie een tijdlang verbleef. “Nadien heb ik geholpen met het opkuisen van de woning. Het was er een smerige boel, de inboedel was half gesloopt, er lagen kapotte computeronderdelen. We vonden er ook plastic zakken met daarin pruiken en allerhande vrouwenkleding.”

Het is dat boerderijtje dat zich langs een veldweg bevindt die enkele honderden meters verderop uitkomt bij het vakantiecomplex waar de McCanns in de zomer van 2007 verbleven.

In de buurt

Alles in acht genomen, gaan Duitse speurders er nu in eerste instantie van uit dat Brueckner nietsvermoedend in het vakantieappartement van de McCanns inbrak, op zoek naar waardevolle spullen. Waarna hij ontdekte dat Madeleine en haar jongere broer en zusje er lagen te slapen. De Duitse speurders – die intussen al konden hard maken dat Brueckner op dat exacte moment in de buurt was – hopen nu via het grote publiek meer aanwijzingen te verzamelen, zowel over de ontvoering van Madeleine als wat er vervolgens met haar gebeurde en dus ook waar haar lichaam zich nu bevindt.

De ouders van Madeleine McCann, die tot op vandaag hoopten dat hun dochter nog leefde, reageerden donderdag voorzichtig hoopvol op de inverdenkingstelling van Brueckner. “We geven nooit de hoop op om Madeleine levend terug te vinden. Maar wat ook de uitkomst van dit nieuw onderzoek wordt: we willen weten wat er met onze dochter gebeurd is, zodat we eindelijk rust vinden.”