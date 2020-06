Sinds eind mei stapelen de zware ongevallen op de E17 zich op. Vrachtwagens die inrijden op de staart van files, botsingen bij de werf in Gentbrugge. Vooral internationale truckers deelden in de klappen. Waar ligt de oorzaak?

“Hier verderop is nog een zwaar ongeval gebeurd. Het gebeurt de jongste tijd continu”, zegt een politieagent, met een zucht. Het is donderdagochtend en we staan op de E17 in Destelbergen. ...