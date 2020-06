Betogers dienen klacht in tegen Trump wegens gebruik geweld om plaats te maken voor fotoshoot

Black Lives Matter DC en vijf individuele betogers hebben in Washington DC een klacht ingediend tegen onder anderen Amerikaans president Donald Trump voor het gebruiken van geweld tegen betogers.

Mensenrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) diende de klacht in voor Black Lives Matter en vijf betogers, onder wie een negenjarige jongen. Naast president Donald Trump worden ook justitieminister William Barr, defensieminister Mark Esper, de politiechef, legergeneraals, en uitvoerende agenten aangeklaagd.

De aanklacht luidt dat op 1 juni in Washington DC werd bevolen geweld te gebruiken tegen vreedzame betogers. Er zouden onder meer traangas en rubberkogels zijn afgeschoten, waarbij twee van de betogers die deze klacht indienen gewond raakten.

Foto: AP

Dat gebeurde voor Trumps toespraak in de rozentuin van het Witte Huis, waarna hij door Lafayette Park wandelde naar de bij rellen beschadigde St John’s kerk, waar hij poseerde met een bijbel. Betogers werden hardhandig verwijderd van het park en de omgeving om daarvoor plaats te maken. William Barr gaf toe dat hij de ontruiming beval. Volgens de aanklacht drukte Trump eerder zijn intentie uit om betogers te domineren met machtsvertoon en moedigde hij geweld aan. De defensieminister, politiechef en legergeneraals zijn dan weer verantwoordelijk voor de acties van hun agenten.

Trump en de politie ontkennen dat bij de verwijdering van de betogers traangas werd gebruikt. De politie heeft het over een “peperoplossing”, wat door overheidsagentschap Centers for Disease Control and Prevention echter als een type traangas wordt gedefinieerd.

Schending van grondrechten

Volgens de aanklacht was het gewelddadig verwijderen van de betogers een schending van het First Amendment grondrecht op vrije meningsuiting en bijeenkomst, van het Fourth Amendment grondrecht op vrijheid van onredelijke overmeestering, en een samenzwering om die rechten te schenden.

Het geweld zou zonder uitlokking of waarschuwing gebeurd zijn, een halfuur voor de avondklok inging. Daarbij zou een groot aantal gewonden gevallen zijn.

In de aanklacht wordt gevraagd dat de zaak voor een jury in de rechtbank komt, dat in de rechtbank verklaard wordt dat de beklaagden zich schuldig maakten aan de aanklachten, dat ze bevolen worden dat niet opnieuw te doen, en dat schadevergoedingen worden betaald voor onder meer de verwondingen.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS