Rechter wil dat meesteroplichter Madoff sterft achter tralies

Een rechter in New York heeft geen medelijden getoond met meesteroplichter Bernie Madoff. Madoff had gevraagd om vervroegde vrijlating omwille van een terminale ziekte, maar hij krijgt nul op het rekest.

“Toen ik mijnheer Madoff in 2009 berechtte, was het absoluut mijn bedoeling dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zou doorbrengen”, stelt rechter Denny Chin. In die elf jaar is er volgens Chin niets gebeurd dat hem op andere gedachten brengt. “Hoewel zijn medische situatie uiterst betreurenswaardig is, is een vrijlating uit medeleven niet gerechtvaardigd.”

Chin had Madoff tot 150 jaar cel veroordeeld nadat de megafraudeur ervan beschuldigd werd dat hij via een ponzifraude zijn klanten voor zo’n 65 miljard dollar had opgelicht. In februari raakte bekend dat Madoff om een vervroegde vrijlating had verzocht. De 82-jarige zei dat hij lijdt aan een ernstige nieraandoening en minder dan achttien maanden te leven heeft.

Meer dan vijfhonderd slachtoffers van Madoff hadden zich tot de rechtbank gewend om verzet aan te tekenen tegen een vrijlating van de meesteroplichter. “Vele mensen lijden nog steeds onder de daden van Madoff. Ik geloof ook dat Madoff nooit echt spijt heeft gehad, maar dat het hem enkel speet dat zijn leven zoals hij het kende ineengestort was”, meent de rechter.