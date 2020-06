GAIA: “Peruviaanse ambassadeur bevestigt dat katje Lee mag terugkeren naar Peru”

Er is een officiële bevestiging dat het katje Lee mag terugkeren naar Peru. De Peruviaanse ambassadeur in België heeft dat in een brief laten weten aan federaal minister Denis Ducarme (MR), zo zegt dierenrechtenorganisatie Gaia vrijdag. “Wij hopen dat dit de doorbraak is voor Lee”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Over Lee is al heel wat inkt gevloeid. Het katje werd begin april door de Stabroekse studente Selena Ali (23) meegebracht uit Peru, toen ze gerepatrieerd werd omwille van de coronapandemie. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) had daar geen toestemming voor gegeven, omdat Peru een hoogrisicoland is voor hondsdolheid. Het dier werd er wel gevaccineerd tegen rabiës, maar bracht onvoldoende tijd door in quarantaine.

Het FAVV besliste daarop dat Lee een spuitje moest krijgen, omdat de andere opties - het dier terugsturen naar Peru of het in quarantaine steken - niet mogelijk waren. Terugsturen zou nu dus toch kunnen, omdat volgens GAIA de nodige documenten daarvoor aanwezig zijn.

Vrijdag wordt in Antwerpen een uitspraak verwacht in het kort geding dat het FAVV aanspande tegen de studente, omdat zij de volksgezondheid in gevaar zou brengen.