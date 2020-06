Antwerp beloont supporters die een abonnement kopen met een plaats op truitje: “Oe graaf is da?”

Royal Antwerp FC is begonnen met de verkoop van zijn abonnementen voor het voetbalseizoen 2020-2021. Daarbij heeft de Great Old iets speciaal in petto voor de supporters: hun foto zal geïntegreerd worden in de rugnummers van de spelers.

De video van de aankondiging:

Omdat het nog niet te voorspellen is hoeveel wedstrijden abonnees eventueel gaan moeten missen, worden er geen kortingen op de abonnementsprijzen gegeven. “We vragen dus alle fans om hun abonnement voor de volle 100% te betalen”, zegt woordvoerder Dimitri Huygen. “We weten dat we daarmee een grote inspanning vragen, zeker in deze tijden, maar we kunnen vandaag niet anders. Pas als we de impact van deze pandemie kennen, zullen we over tegemoetkomingen kunnen nadenken. En dat zal pas vanaf het seizoen daarna, 2021-2022, kunnen.”

Daarnaast voorziet Antwerp een oplossing voor supporters die een ticket hadden gekocht voor de bekerfinale. Die gaat begin augustus wel door, maar achter gesloten deuren. Voor alle rechtstreeks aangekochte tickets geeft de club drie keuzes: het bedrag schenken aan de club, het bedrag opladen op de betaalclubkaart van de fans of omzetten naar een voucher voor de webshop. Tickets die via supportersclubs zijn verkocht, worden geregeld via die clubs.