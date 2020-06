Eerste Belg in vrijwillige lockdown is bezorgd over versoepelingen: “Ik ga pas op een terras zitten als er geen besmettingen meer zijn”

Mechelen / Muizen -

Nog voor België in lockdown ging, hadden Jasper uit Mechelen en zijn gezin al besloten om vrijwillig in quarantaine te gaan. Toen werd hij nog bekeken als een idioot die corona veel te serieus nam, ondertussen kreeg hij meer begrip. Maar op café of restaurant zal Jasper nog niet gaan. “Dat doe ik pas als er geen nieuwe besmettingen meer zijn.”